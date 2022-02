Carolina Deslandes recorda o nascimento prematuro do filho: “Piores pesadelos da minha vida”

Carolina Deslandes recorreu ao Instagram, nesta quarta-feira, 17 de novembro, para assinalar o Dia Mundial da Prematuridade.

A cantora, de 30 anos, recordou o nascimento do seu filho mais novo, Guilherme, de um ano, que nasceu prematuro.

“No dia em que nasceste, entendi que o amor de mãe é capaz de separar águas, levantar casas, apagar fogos. Percebi também que nos teus olhos, acabados de abrir, cabia toda a certeza e nela, toda a esperança”, começou por escrever.

“Aquilo que mais me traumatizou nesta experiência filho foi a ausência de respostas. Durante cinco horas ouvi – o seu filho estará aqui em 30 minutos. E tu não chegavas. Repeti muitas vezes que tinha medo que te sentisses abandonado, que precisavas do calor do meu peito, do meu leite, do meu colo. Passar por isto, pôs toda a nossa vida em perspetiva. E não há dia nenhum em que te veja correr e sorrir, que não me lembre de ti neste aquário. Porque tu sabias que aquele não era o teu lugar, e nós soubemos também”, acrescentou.

“Hoje celebra-se o dia do Prematuro. Que isto seja um assunto falado, sem medo, sem constrangimento e que seja possível ter acompanhamento psicológico depois disto. Eu estive durante seis meses com os piores pesadelos da minha vida. Acredito que não seja a única”, rematou.

Recorde-se a intérprete é ainda mãe de Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, frutos da relação que manteve com Diogo Clemente.