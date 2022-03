Carolina Deslandes rendida à voz do filho mais velho: “É este o verdadeiro valor do que fazemos”

Carolina Deslandes mostrou-se rendida, esta quinta-feira, 18 de fevereiro, à voz do seu filho mais velho, Santiago.

A cantora desabafou, no perfil de Instagram, sobre Santiago passar muito tempo a cantar e a tocar guitarra, recordando que a primeira vez que ouviu a voz do seu filho foi por causa de uma música.

“Ouvi pela primeira vez a voz do meu filho por causa de uma canção. Até então imaginava o som da sua voz em sonhos, o Diogo [Clemente] também. Acordávamos para voltar ao silêncio e aos seus olhos falantes”, começou por partilhar.

“Imaginei muitas vezes como seria ouvi-lo chamar-me ‘mãe’, ouvi-lo pedir aquilo que quer e dizer que me ama. Ele já dizia que me amava, mas imaginei como seria ouvi-lo. Foi a cantar que ele me começou a acompanhar e a dizer as palavras que faltavam nas canções. Canta o dia inteiro. Põe os fones na cabeça e canta. Agarra na guitarra e toca”, prosseguiu.

A artista acredita que este é o “verdadeiro valor” que passa com o seu trabalho. “É este o verdadeiro valor do que fazemos. Nós não somos só a música que toca de fundo no elevador e na festa, nós somos muitas vezes, a única forma de comunicar. O ponto de encontro. O amor. Aqui em casa foi o que mudou a nossa vida. É essa a função da cultura, inspirar a ser”, rematou.

Além de Santiago, Carolina Deslandes também é mãe de Benjamin e Guilherme. Os três filhos são fruto da relação terminada entre a cantora e o músico Diogo Clemente.