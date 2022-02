Carolina Deslandes revela mensagem de ódio após assumir nova relação

Carolina Deslandes partilhou, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, uma mensagem de ódio que recebeu após assumir o seu relacionamento com Igor Regalla.

A cantora, de 30 anos, escolheu o Dia dos Namorados, esta segunda-feira, 14 de fevereiro, para revelar a sua nova e relação e horas depois recebeu mensagens racistas e de ódio.

“És uma Vergonha para Portugal só espero que esse preto te dê nos cornos, vaca, feia”, lia-se numa mensagem que recebeu.

A intérprete expôs a situação e disse: “Não me vou pronunciar mais sobre este assunto. É só para saberem que quando se escolhe o lado do ódio é isto que legitimamos. E o problema de Portugal sou eu”.

Recorde-se que a intérprete teve, recentemente, uma relação amorosa com o também músico JêPê. Do relacionamento com Diogo Clemente resultaram ainda três filhos, Guilherme, Santiago e Benjamim.