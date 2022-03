Carolina Deslandes revela “momento de amor” dos filhos

Carolina Deslandes revelou nas redes sociais o “momento de amor” dos filhos, Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de dois.

A artista enterneceu os internautas com publicação no Instagram este sábado. Carolina Deslandes contou que os filhos visitam um lar de idosos perto de casa sempre que estão a caminho do parque.

“Há um lar de idosos no fim da nossa rua, a caminho do parque os miúdos vão sempre dar bom dia ou boa tarde. É um momento bonito de amor, dos que os olham lá de dentro e deles, que sendo crianças, só querem espalhar o bem”, pode ler-se na publicação, em que partilhou um vídeo do “momento de amor”.

Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de dois, nasceram do relacionamento terminado de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. O ex-casal anunciou a separação no início de setembro do ano passado.