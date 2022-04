Carolina Deslandes revela o peso que já perdeu com dieta

Carolina Deslandes revelou, esta sexta-feira, o peso que já perdeu enquanto está sob um regime alimentar dietético especial.

Motivada. É desta forma que cantora de “A Vida Toda” se sente depois de ter perdido três quilos numa dieta que aceitou fazer a convite da marca Depuralina. Os resultados estão à vista.

“Cara de de quem se está a sentir e já mandou abaixo três quilos e continua focada no objetivo final. A verdade é que o convite da Depuralina surgiu na altura perfeita e associada ao exercício e ao dança mudou completamente a minha rotina”, explicou, referindo-se ao concurso “Dança com as Estrelas” (TVI).

“Continuo a dizer palavrões antes de ir treinar, mas sei que faz parte do caminho que quero percorrer. É fundamental para mim reunir com a minha nutricionista uma vez por semana, é uma motivação para apresentar resultados! Obrigada por todo o amor que tenho recebido nestes dias”, rematou.

Na altura que aceitou este desafio, Carolina Deslandes partilhou o início da aventura com os seus seguidores no Instagram. Recorde-se que a cantora recebe diversas críticas sobre o seu peso.

No passado domingo, a intérprete saiu do “Dança com as Estrelas”, que é apresentado por Pedro Teixeira e Rita Pereira, sendo assim a segunda concorrente a deixar o formato, depois de Miguel Raposo.

LEIA TAMBÉM: