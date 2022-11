Carolina Deslandes revela que a mãe ficou rendida a Dino d’Santiago: “Ligou-me a chorar”

Carolina Deslandes revelou que a sua mãe se emocionou com as palavras de Dino d’Santiago no programa “Alta Definição”, da SIC.

Foi para o ar este sábado à tarde mais uma emissão do formato de entrevistas conduzido pelo diretor de Programas do terceiro canal. Entre o público que esteve assistiu ao formato esteve a progenitora da cantora que ficou rendida a Dino d’Santiago.

A artista contou que a sua mãe lhe ligou em lágrimas para pedir o contacto do colega mentor e amigo.

“Ontem [sábado] a minha mãe ligou-me a chorar e disse: ‘preciso do número do Dino, preciso de lhe dizer que o admiro, que torço por ele’ – porque é isto que o Dino faz. Ele não entra em nossa casa. Ele é a casa”, disse.

“Hoje [domingo], quando ligarem a televisão e virem o Dino sentado naquela cadeira, pensem na beleza dos sonhos. Na beleza da fé. No trabalho, na perseverança, pensem que o Dino está a fazer com que crianças que não têm nada a não ser o sonho, sintam que têm um lugar”, disse, antes do “The Voice Portugal” (RTP1).

Dino d’Santiago retribuiu os elogios: “‘Não é na zona de conforto que nascem as flores, às vezes é preciso saltar o muro.’ Neste momento sinto-me Camila ao ler-te depois de mais uma prova cega em que exclamo: ‘Obrigado deusa, que um dia projetou Carolina Deslandes para a minha vida. Tu desfilas palavras com uma elegância ímpar… fazendo com que ganhem a vida própria que nos conquista o espírito e emociona-nos até derrotar o orgulho fere quando não vivido. Amo-te”, escreveu, na secção de comentários.