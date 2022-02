Carolina Deslandes entrega roupa e alimentos a sem-abrigo

Carolina Deslandes entregou roupa e alimentos a uma sem-abrigo. A cantora contou uma história que está a emocionar os seguidores nas redes sociais.

Uma artista solidária. Carolina Deslandes relatou, no perfil de Instagram, que ajudou com roupa e alimentos uma sem-abrigo, que encontrou, esta segunda-feira, 25 de janeiro, em Lisboa.

“ Hoje fui às compras ao supermercado aqui no Chiado. Voltei com menos três pães, duas sacas de fruta e sem o meu casaco. Dei literalmente o meu casaco a uma senhora que estava de top a dormir na rua”, partilhou a intérprete.

“Agora com as ruas vazias, não há desculpa para não ver a pobreza. É um murro no estômago vermos isto. Principalmente num inverno tão rigoroso e com o mundo neste estado de desespero”, acrescentou.