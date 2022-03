Carolina Deslandes sobre aceitação do corpo: “Tomava banho quase às escuras e fugia do espelho”

A cantora falou sobre a aceitação do corpo e destacou as inseguranças, referindo que sempre tentou disfarçar alguns aspetos dos quais tem “vergonha”.

Carolina Deslandes continua a defender a valorização do corpo feminino, independentemente do tamanho ou forma. Mãe de três rapazes, Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de um, a artista partilhou no Instagram uma fotografia onde destaca a forma física sem receios.

Na mesma publicação, a cantora fez uma reflexão sobre as inseguranças e como lidou com as mesmas.

“Demorei tanto, mas tanto tempo a aceitar-me. Sempre usei t-shirts até aos joelhos, compro sempre o tamanho maior de camisolas e ainda as puxo para baixo para ficar quase sem forma. Tinha, e tenho, muita vergonha de ter um rabo grande, pernas grandes, e logo eu que vivo a pregar o amor próprio”, começou por escrever.

“Durante três anos tomava banho quase às escuras e fugia do espelho a seguir. Agora gosto de ter o meu tempo de ‘self love’ [amor próprio]. Vestir um ‘kit’ e ficar a dançar, a pousar e a fazer figuras ridículas. Cada um tem o seu processo, o seu tempo. Acho que estou finalmente a encontrar o meu centro”, acrescentou.

Recorde-se que, recentemente, Carolina Deslandes confessou que esteve três anos sem ir à praia devido aos comentários negativos sobre a sua forma física.