Carolina Deslandes sobre o pai dos filhos: “Não tinha saco para as coisas dele”

Carolina Deslandes comentou, pela primeira vez, sem rodeios, a separação do pai dos filhos, o músico Diogo Clemente. “Não tinha saco para as coisas dele”, admitiu a artista.

Carolina Deslandes deu uma entrevista à “Bumba na Fofinha” e, pela primeira vez, esclareceu a separação do pai dos filhos, Diogo Clemente, que também é músico.

“Estava a aceitar tudo o que era trabalho. Não lhe dei a atenção que devia ter”, começou por referir.

“Não tinha paciência para muitas coisas, não tinha saco para as coisas dele”, admitiu Carolina Deslandes que, a concluir, acrescentou que, nesta fase de rutura com o músico, não se sentia bem com o seu corpo. “Tinha um corpo com o qual deixei de me sentir confortável. Achei que a forma como eu me via era a forma como ele me via”.