Carolina Deslandes surpreende amiga em vídeo no Instagram

Carolina Deslandes fez uma surpresa a Rita Rocha que a deixou em choque. A artista registou o momento em vídeo e partilhou no Instagram.

A cantora, de 30 anos, conheceu a amiga durante as gravações do programa “The Voice”, na RTP1 e desde ai a amizade tem crescido.

Rita Rocha tem vindo a lutar pelo sue lugar no panorama musical e gravou, recentemente, o videoclipe do seu primeiro single, com a ajuda de Carolina Deslandes.

No âmbito desta conquista, a voz de “Para a Vida Toda” surpreendeu a amiga com o convite para cantar o seu single no Coliseu do Porto, dia 22 de janeiro, durante o seu concerto.

“Estamos hoje a gravar o videoclipe do primeiro single da Rita. Fazer este ep, com Ela, com o Agir e com a Tinoco, entre outros músicos extraordinários tem sido uma das experiências mais bonitas da minha vida”, começou por escrever.

“Por várias razões, entre elas o amor que sinto por ela e por poder vê-la crescer a cada dia, e por podermos mostrar que depois dos programas terminarem existe vida e caminho. Vai estar comigo no Coliseu do Porto e vão poder ouvir um bocadinho da maravilha que temos estado a construir. I LOVE HER”, rematou.