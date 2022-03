Carolina Deslandes surpreende seguidores com lingerie sensual

A cantora Carolina Deslandes surpreendeu, esta terça-feira, os seguidores ao aparecer nas redes sociais com uma lingerie sensual.

“Mais sexy do que nunca”, consideraram muitos seguidores. Carolina Deslandes mostrou-se no perfil de Instagram em roupa interior e os comentários dos fãs foram muito positivos, entre eles o da atriz Jessica Athayde, que elogiou a lingerie escolhida pela cantora da música “Avião de Papel”, entre outros êxitos.

Com um decote pronunciado e o “cabelo desarrumado”, Carolina Deslandes mostrou-se numa versão mais sensual aos fãs depois de, há uns meses, confessar que não tinha vergonha nem do seu corpo, “nem da celulite”.

No penúltimo “post” colocado nas redes sociais, a intérprete abordou a separação do músico Diogo Clemente, que aconteceu no ano passado: “Neste momento procuro ter uma relação saudável comigo, parece um cliché mas não é. Aceitar os meus desequilíbrios e trabalhá-los, aceitar as minhas inseguranças e trabalhá-las, aceitar o tempo, o processo”.