Carolina Deslandes tem novo amor?

Carolina Deslandes partilhou uma imagem de um homem com um emoji em forma de coração e uma mensagem de Natal. Ao que tudo indica este pode ser o novo amor da cantora.

A intérprete, de 30 anos, publicou uma imagem, no InstaStories, ferramenta do Instagram, do músico e baterista Luís Delgado.

“Presente de Natal”, legendou Carolina Deslandes acrescentando um emoji em forma de coração.

Nas redes sociais do artista é possível ver-se várias interações de Carolina Deslandes. Num vídeo, publicado a 17 de dezembro, a cantora deixou dois comentários: “Preferido” e depois um outro apenas com um emoji em forma de coração.

De notar que a última relação conhecida de Carolina Deslandes foi com o ator Igor Regalla, assumida no Dia dos Namorados.