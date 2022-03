Carolina Deslandes tira extensões: “Tanta invenção no cabelo, tinha de acalmar um dia”

Depois de “tanta invenção”, Carolina Deslandes teve de tirar as extensões que tinha no cabelo e parar com as mudanças de cor.

A intérprete de temas como “Não Me Importo” e “São Rosas” foi obrigada a “acalmar” com as mudanças de visual, ficando com o seu cabelo curto. A artista ficou em lágrimas com o novo “look”.

“Tive de tirar as extensões e parar com as descolorações. Tanta invenção no cabelo, tinha de acalmar um dia”, contou. “Eu que já fiz de tudo, quando fiquei com o cabelo curto, há dois dias, chorei muito. Mas muito. Drama máximo”, prosseguiu.

Quando chegou a casa, a artista revelou que os filhos passaram o dia a dizer que estava “linda” com o novo corte., tal como demonstrou num vídeo publicado no perfil de Instagram.

“Cheguei a casa e os meus filhos estiveram o dia todo neste registo. Estou sentada na sanita mas está fechada, calma nervosinhos”, rematou.

Lembre-se que a cantora é mãe de Santiago, Benjamin e Guilherme. Os três são fruto da relação terminada entre Carolina Deslandes e o músico Diogo Clemente.