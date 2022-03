Carolina Deslandes de regresso ao trabalho com novo “look”

View this post on Instagram

De volta ao cabelo grande e ao trabalho. Estou num shooting hoje, com equipa reduzida e com as devidas medidas de segurança. Mas estou feliz, por dentro deste caos, voltar a este bocadinho de normalidade. Sou dos raros abençoados que têm a oportunidade de fazer aquilo que amam como profissão. Aquilo que faço é uma parte fundamental da minha felicidade e confesso que estava a contar os dias ❤️