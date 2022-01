Carolina Deslandes: “Um bebé doente e um cão a dar mimo”

O filho mais novo de Carolina Deslandes está doente e a cantora mostrou-se rendida ao momento em que o pequeno recebe “mimo” de um cão.

A artista, de 30 anos, mostrou-se uma mãe “babada” com um episódio ternurento entre o filho mais novo e um cão. No vídeo que a cantora partilhou nas redes sociais, Guilherme surge ao lado do animal no sofá.

“Um bebé doente e um cão a dar mimo”, retratou a cantora no perfil de Instagram.

Além de Guilherme, Carolina Deslandes também é mãe de Benjamin e Santiago. Os três filhos são fruto do relacionamento terminado entre a artista e o produtor musical Diogo Clemente.

Recentemente, a intérprete anunciou que vai ter um novo projeto musical, em que vai colaborar com Pedro Abrunhosa. “Estamos a magicar um disco em dueto e uma tour dos dois. Com canções minhas, canções dele e canções novas que vamos criando”, disse nas redes sociais.