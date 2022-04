Carolina Deslandes viaja até Ponta Delgada: “Nunca fui tão feliz na vida”

Carolina Deslandes viajou até Ponta Delgada, nos Açores, com a companhia do namorado, Igor Regalla, e a amiga e cantora Bárbara Tinoco.

A artista confessou, no perfil de Instagram, que tem estado a viver a fase mais feliz da sua vida, referindo que não existe melhor local para aproveitar a “paz de espírito” em que se encontra.

“Posso dizer com calma e certeza – nunca fui tão feliz na vida”, começou por escrever. “Não consigo imaginar sítio melhor para aproveitar esta paz de espírito que esta Ilha. Açores, Ponta Delgada, tu tens o meu coração para sempre”, concluiu.

Antes do concerto no Teatro Micaelense, a intérprete aproveitou para passear pela ilha com o companheiro e amiga e provar a gastronomia local.