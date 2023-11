Carolina Deslandes visita ala pediátrica de hospital e mostra imagens

Carolina Deslandes esteve em Ponta Delgada e visitou a ala pediátrica de um hospital local. Nas redes sociais, a cantora partilhou um registo do momento.

Na noite deste sábado, 25, Carolina Deslandes subiu ao palco no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores. Antes da atuação, a cantora também aproveitou para visitar a ala pediátrica de um hospital local.

Nas redes sociais, a artista partilhou um registo da sua visita e contou mais sobre o momento.

“Recebi esta fotografia há bocado. Fui à unidade pediátrica do hospital de Ponta Delgada no sábado de manhã, fazer uma surpresa às crianças. A equipa é incrível. E as crianças, sempre as crianças com a ingenuidade e a curiosidade do mundo”.

“Este é o meu novo amigo Jonas. Adora comboios e brincar com o primo. E, depois de alguma luta, ficou a gostar de mim também (e eu dele)”, escreveu.