Carolina Deslandes visita escola dos filhos e surpreende estagiário com autismo

Carolina Deslandes visitou de manhã a escola dos filhos para apanhar de surpresa um educador estagiário que tem autismo e utiliza a música para comunicar com os mais novos.

A cantora surpreendeu um elemento da escola dos filhos que sofre de autismo. A artista juntou-se ao estagiário para cantar a música “A Vida Toda”, tal como partilhou no perfil de Instagram.

“O Pedro é estagiário na escola dos meus filhos. O Pedro está no espetro do autismo e está a estagiar para ser educador e usa a música para comunicar com as crianças”, contou a intérprete.

“Diz que é a sua forma de ‘libertação’. Foi dia de surpreendê-lo de manhã. Cantámos, demos muitos abraços e sai de lá tão inspirada que não há nada que possa escrever aqui que se aproxime”, afirmou.

“Para mim, mãe do Santiago, que estou com tanto medo da primeira classe e do futuro, o Pedro foi como um anjo”, rematou, referindo-se ao filho mais velho que também tem o espetro do autismo.

Além de Santiago, a cantora também é mãe de Benjamin e Guilherme. Os três filhos são fruto do relacionamento terminado com o produtor musical Diogo Clemente.