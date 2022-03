Carolina Loureiro festeja aniversário da irmã longe de Portugal

Carolina Loureiro festejou, esta terça-feira, o aniversário da irmã mais nova, Sofia. A viver no Brasil, a atriz deixou um testemunho nas redes sociais.

A intérprete, que se mudou para território brasileiro para viver com o namorado, Vítor Kley, homenageou a irmã no perfil de Instagram. Para ilustrar as palavras, Carolina Loureiro partilhou várias fotografias de quando eram crianças.

“Ela leva-me ao colo dela muitas vezes. Ensina-me coisas como ninguém. É a menina mulher mais bonita do universo, em todos os sentidos. É a pessoa mais inteligente que conheço”, afirmou.

A atriz continuou com os elogios à “pessoa que melhor pratica a lei do desapego, sabe voar e viver a vida à sua maneira”.

“É um ser humano único e que sorte a minha em tê-la como irmã! É a minha metade perfeita, a minha companheira de viagem, a minha alma gémea. 22 voltas ao sol. Parabéns, sofi da pinta, meu bichinho do mato preferido!” rematou.