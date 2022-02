Carolina Loureiro anuncia casamento com Vítor Kley

A “Nazaré”, da SIC, que protagoniza a novela com o mesmo nome, revelou este domingo que se quer casar com o músico brasileiro Vítor Kley.

Depois de muitos meses de namoro, apesar de um oceano Atlântico a separá-los, a atriz portuguesa Carolina Loureiro e o músico brasileiro Vítor Kley querem dar o passo seguinte na relação.

Foi a própria estrela da SIC a revelar a ambição do jovem casal, este domingo à tarde, no programa de João Baião, ainda antes de se saber o final de “Nazaré”.

“Na ‘Nazaré’ não sei, mas eu vou casar com o meu Vítor. É com ele que me vou casar, agora na ‘Nazaré’ não posso dizer”, garantiu Carolina Loureiro.