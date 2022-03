Carolina Loureiro assinala aniversário da mãe com retrato antigo

Carolina Loureiro fez questão de assinalar publicamente, esta segunda-feira, 30 de agosto, o aniversário da sua mãe com uma fotografia de quando era mais nova.

A semana arranca com um dia de festa em casa da família de Carolina Loureiro porque a progenitora da atriz celebra mais um aniversário. A intérprete, de 29 anos, não deixou passar a data em branco nas redes sociais.

“Parabéns, mamã!” escreveu na legenda de uma fotografia em que surge ao colo da sua mãe quando era criança.

Entre os vários internautas que se juntaram à atriz para desejar os parabéns à mãe de Carolina Loureiro, destaque para a mensagem do cantor brasileiro Vítor Kley, namorado da artista da SIC: “Parabéns”.

A atriz encontra-se a gravar um projeto de ficção para a plataforma de streaming da SIC OPTO.

Recentemente, a atriz, que sempre manteve o cabelo longo castanho com apenas ligeiras variações do mesmo tom, mudou o visual. Carolina Loureiro está com o cabelo mais curto e ruivo.