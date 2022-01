Carolina Loureiro fala sobre as saudades de Vítor Kley

A atriz enterneceu os seguidores nas redes sociais depois de destacar as saudades que sente do cantor brasileiro.

Há mais de quatro meses separados pelo Oceano Atlântico devido à pandemia de Covid-19, o casal tem-se declarado no Instagram e revelado que as saudades estão a apertar. Assim, esta sexta-feira não foi exceção e Carolina Loureiro partilhou uma fotografia antiga no Instagram, na qual surge a abraçar o namorado.

“Quando os 7949 km se faziam… Quando o mundo era tão pequeno e o [Oceano] Atlântico tão curto. Quando as barreiras não existiam”, escreveu a protagonista de “Nazaré” (SIC) na legenda da publicação.

De recordar que Vítor Kley enviou um ramo de flores a Carolina Loureiro no dia em que a atriz completou 28 anos.

