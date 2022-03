Carolina Loureiro fica sem palavras com o fim das gravações de “Nazaré”

Carolina Loureiro ficou sem palavras, esta sexta-feira, no final das gravações da novela “Nazaré”, em que dá vida à atriz principal.

Aos 28 anos, a intérprete despediu-se do primeiro grande papel no pequeno ecrã. Para dividir o momento marcante na sua carreira com os fãs, Carolina Loureiro recorreu ao perfil de Instagram.

“FIM! Até sempre, Nazaré! Faltam-me as palavras. Só consigo agradecer!” escreveu a namorada do cantor brasileiro Vítor Kley na legenda de uma fotografia em que surge como Nazaré.

Atualmente, está a ser transmitida na SIC a segunda temporada da trama escrita por Sandra Santos. Além de Carolina Loureiro, também fazem parte deste elenco José Mata, Afonso Pimentel, Carlos Areia, Ruy de Carvalho, Rogério Samora, Custódia Gallego, entre outros.

Quando não está a trabalhar, a atriz tem aproveitado os dias com o namorado que viajou do Brasil para Portugal. Na referida rede social, os dois têm partilhados diversos episódios ternurentos.

Recentemente, o casal deu a sua primeira entrevista em público. Carolina Loureiro e Vítor Kley recordaram o momento em que se conheceram numa entrevista ao programa “Casa Feliz”, apresentado por João Baião e Diana Chaves.

