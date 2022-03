Carolina Loureiro sofre à distância. Mãe da atriz está confinada

Carolina Loureiro revelou, esta segunda-feira, que a mãe está confinada, na companhia do seu cão, Pablito. A atriz fez questão de partilhar a notícia com os seguidores.

A viver no Brasil, a intérprete, de 28 anos, está a sofrer à distância. Sem revelar muitos detalhes, a namorada do cantor Vítor Kley anunciou que a progenitora está em casa isolada.

“Notícias de Portugal. Mamã e Pablito confinados”, pode ler-se na legenda de uma fotografia em que surge a mãe da atriz e o cão abraçados.

A artista, que integra o elenco de “Nazaré” (SIC), mudou-se, em outubro, para território brasileiro para viver com o namorado. Antes de partir, numa entrevista ao matutino “Casa Feliz”, Carolina Loureiro disse que queria aproveitar a mudança para investir na sua formação.

Longe de casa, no início deste mês, a intérprete assinalou o aniversário do pai, com fotografias antigas. “E hoje é a vez do patareco mais velho! Parabéns a outra das flores do meu jardim, parabéns papá”, escreveu.