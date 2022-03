Carolina Loureiro recorda a viagem da sua vida ao lado de Joana Duarte

A protagonista da novela “Nazaré”, da SIC, lembrou a longa jornada que fez na companhia da grande amiga Joana Duarte.

Dias de felicidade, expressados através de imagens. Foi desta forma que Carolina Loureiro recordou a viagem pelo Perú, Bolívia e Chile, que realizou ao lado da influenciadora Joana Duarte.

“Há exatamente dois anos estávamos a fazer a viagem que mais mudou a minha forma de ver a vida, que me fez ter cada vez mais a certeza que o que importa são estes momentos, são as coisas simples, é partilhar a vida com pessoas assim”, começou por escrever a “Nazaré” da novela líder de audiências da SIC.

“É olhar para as montanhas de manhã e chorar de alegria. Olhar para estas crianças e não querer parar de as abraçar e de as encher de beijos e carinho. Obrigada, obrigada, obrigada”, concluiu a intérprete, que está no Brasil com o cantor Vítor Kley, já a pensar em casamento.

Joana Duarte respondeu à recordação: “Ai mana, podíamos escrever um livro sobre esta viagem de tantos momentos incríveis que passamos. Obrigada por estares sempre preparada para qualquer aventura, até para saltar do Uber em andamento!”