Carolina Loureiro revela detalhes sobre o namoro à distância com Vitor Kley

Carolina Loureiro revelou, nas redes sociais, detalhes sobre o namoro à distância com Vitor Kley.

O cantor brasileiro divulgou este domingo o videoclipe da mais recente música “O Amor é o Segredo”, que conta com imagens reais do namoro com a atriz portuguesa.

Fazendo referência à impossibilidade de viajar devido à pandemia de novo coronavírus, o casal destacou a relação amorosa que vivem entre Portugal e o Brasil.

“Notícia triste, não vai dar para eu ir para Portugal. Sei que vais ficar triste, eu também estou mal aqui”, diz Vitor Kley para Carolina Loureiro, num dos momentos iniciais do videoclipe.

“Quando estiverem mal porque estão longe de quem gostam, lembrem-se sempre de nós. Neste momento, esta é a realidade de toda a gente: nas nossas casas a desejar estar com as pessoas que mais amamos. Alguns perto, outros longe, mas isso não importa nada porque o amor é o segredo, sempre”, escreveu Carolina Loureiro na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/B-mhCQPjtlM/

“Dividimos com vocês nossa história, nossa distância, nossa solução. O que sentimos e vamos continuar sentindo por muito tempo, hoje muitos sentem. Não crie fronteiras para os teus sentimentos, eles sempre serão lindos e verdadeiros”, lê-se na legenda da publicação de Vitor Kley.

https://www.instagram.com/p/B-mg5RwhKW5/