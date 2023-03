Carolina Loureiro sobre exposição mediática: “Não gosto que invadam a minha privacidade”

Carolina Loureiro esteve à conversa com Júlia Pinheiro e não só abordou o seu percurso profissional como também falou sobre a forma como lida com a exposição mediática.

A intérprete referiu que por vezes considera “invasivo” o interesse gerado à sua volta e explicou como lida com a situação.

“Eu lido a fugir um bocadinho e a ir para o meu espaço. Não gosto que invadam a minha privacidade, nem a da minha família e das pessoas que estão à minha volta. Ou seja, as pessoas que não fazem parte deste meio acho que não têm de ser mexidas, têm de ficar naquele sitiozinho especial”, afirmou.

“Eu acho que sempre fui e é o que me chamam, dizem que eu sou um bichinho do mato. Eu acho que fiquei mais ainda, um bocadinho. Mas não acho que seja mau, eu só tento proteger-me”, disse ainda.

Carolina Loureiro destacou ainda o papel das redes sociais: “Temos essa exposição e nas redes sociais as pessoas falam e opinam. Há pessoas que realmente podem fazer confusão. Eu tentei sempre que isso não me abalasse, tanto as críticas positivas como as negativas. Às vezes pode acontecer, mas não. Sempre tive um bom equilíbrio”.