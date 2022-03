Carolina Loureiro e Vítor Kley trocam juras de amor… à distância

Carolina Loureiro fez questão de deixar uma mensagem repleta de amor a Vítor Kley, no passado domingo, data em que se celebrou o Dia dos Namorados.

A atriz está, nesta altura, em Portugal e, devido às limitações impostas pelo Governo para combater a pandemia da covid-19, viveu sozinha o dia 14 de fevereiro, que é considerado por muitos um dos mais românticos do ano.

No perfil de Instagram, a intérprete publicou uma declaração de amor ao companheiro, que está no Brasil. “Não estivessem as fronteiras fechadas de novo… Para sempre o meu Valentim!” escreveu a profissional da SIC na legenda de uma fotografia dos dois.

Prontamente, Vítor Kley respondeu à letra à sua companheira: “Amor da minha vida! Te amo tanto!”

Lembre-se que, antes de regressar a Portugal, Carolina Loureiro esteve a viver durante algum tempo com o intérprete no Brasil, onde aproveitou para aprender a fazer surf, passear, entre outras atividades.

Atualmente, o público pode assistir ao trabalho da atriz como jurada no programa “A Máscara” (SIC), ao lado de César Mourão, Sónia Tavares e Jorge Corrula. O formato é apresentado por João Manzarra.