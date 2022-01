Carolina Loureiro mostra presente que recebeu de Vítor Kley

Carolina Loureiro mostrou o ramo de flores que o seu namorado, Vítor Kley, enviou no dia em que esta completou 28 anos.

Esta terça-feira foi dia de festa em casa da atriz da SIC. No entanto, nem toda a gente pôde estar presente, nomeadamente o cantor brasileiro, devido à conjuntura pandémica que se vive.

No perfil de Instagram, a intérprete partilhou o “miminho” que recebeu do seu companheiro, que está por esta altura no Brasil.

“O meu melhor presente ainda não conseguiu atravessar o oceano mas fez de tudo para eu o ter perto de mim. Obrigada, amor da minha vida”, escreveu Carolina Loureiro na legenda da imagem.

https://www.instagram.com/p/CByYUgTDY0E/

Perante o agradecimento da atriz, Vítor Kley fez questão de responder na secção de comentários.

“As flores roxas! Sempre perto com o pensamento e o coração em ti! Tenho certeza que o universo vai nos colocar juntos logo logo… Te amo para toda a vida, meu amor!” atirou o cantor.

A atriz integra o elenco da novela “Nazaré”, produzida pela SP Televisão e transmitida pela SIC. O formato venceu um prémio internacional e vai começar a ser emitido no Médio Oriente.

LEIA TAMBÉM: