Carolina Patrocínio assinala data especial: “Desfruta do resto das nossas vidas”

Gonçalo Uva completa esta terça-feira, 3 de outubro, 39 anos e a mulher, Carolina Patrocínio, assinalou a data nas redes sociais.

Para Carolina Patrocínio a data de 3 de outubro é especial, uma vez que o companheiro, Gonçalo Uva, assinala o aniversário. Nas redes sociais, a apresentadora fez questão de assinalar o dia com uma mensagem especial.

“Desfruta do ano… da década… do resto das nossas vidas. Feliz aniversário”, escreveu na legenda de uma publicação, onde compilou vários momentos ao lado do marido.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas felicitaram o atleta. “Parabéns”, referiu Catarina Miranda, “Não é possível a quinta fotografia. Muitos parabéns”, comentou Pimpinha Jardim.

Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva têm quatro filhos em comum: Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.