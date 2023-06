Carolina Patrocínio comemora aniversário de casamento em Itália

A apresentadora Carolina Patrocínio e o marido Gonçalo Uva seguiram até Itália para celebrar os dez anos de casamento.

As bodas de Estanho, que remetem aos dez anos de casamento, são um marco a ser comemorado. E Carolina Patrocínio e o marido Gonçalo Uva não deixaram passar em branco.

O casal decidiu viajar para não deixar a data em branco e foram em direção a terras italianas. O Lago de Como foi o destino de escolha.

Nas redes sociais, a apresentadora já tem partilhado momentos, desde a partida, à chegada e o hotel.

“Dreamy Lake Como”, escreveu na legenda do álbum de fotografias.

A caixa de comentários encheu-se com corações e desejos de boa estadia.

De recordar que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva são pais de quatro crianças em comum: Diana, Frederica, Carolina e Eduardo. A apresentadora esteve também, previamente, de férias com a família em Andorra, no início do ano.