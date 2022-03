Carolina Patrocínio conta como acaba com os soluços do filho mais novo

Carolina Patrocínio surpreendeu os seguidores aos partilhar a dica que usa para acabar com os soluços do filho mais novo, Eduardo.

A apresentadora da SIC publicou, esta quarta-feira, um vídeo no perfil da rede social Instagram em que mostrou que cruza duas linhas na cabeça do bebé quando que este tem soluços.

“Quem mais acredita no truque das linhas em forma de cruz na cabeça para acabar com os soluços?” questionou Carolina Patrocínio na legenda das imagens partilhadas na conta de Instagram.

De recordar que Eduardo é o primeiro rapaz em comum com Gonçalo Uva. A profissional de Paço D’Arcos é ainda mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois, também do casamento com o ex-jogador de râguebi.

