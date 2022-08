Carolina Patrocínio despede-se do Algarve com noite de festa

Carolina Patrocínio despediu-se, esta quarta-feira, 10 de agosto, do Algarve com uma noite de muita música e diversão, com o marido, Gonçalo Uva, e vários amigos.

Chegaram ao fim os dias de férias da apresentadora da SIC no Algarve. Para se despedir em grande, a comunicadora saiu esta quarta-feira à noite com o companheiro e um grupo de amigos.

A profissional da estação privada jantou no Praia na Vila, em Vilamoura, e esteve a fazer a festa até de madrugada.

“Beijo. Tchau! Obrigada, Algarve”, escreveu na legenda de um vídeo em que mostra aos seguidores a festa.

Carolina Patrocínio esteve de férias, durante vários dias, com o marido, Gonçalo Uva, e os quatro filhos, Diana, de oito anos, Frederica, de seis, Carolina, de quatro, e Eduardo, de dois.

Também estiveram presentes as irmãs da apresentadora Mariana, Mónica, Inês, Rita e Victoria e ainda a mãe, Teresa.