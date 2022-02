Carolina Patrocínio despede-se do Algarve com balanço das férias em fotos

Carolina Patrocínio despediu-se, esta sexta-feira, 13 de agosto, do Algarve com balanço das férias em fotografias nas redes sociais.

A apresentadora do programa “What UP TV”, da SIC Mulher, vai regressar ao trabalho, por isso, é hora de dizer adeus ao Algarve. No perfil de Instagram, a comunicadora publicou algumas imagens das férias.

“Hora de dizer adeus. Algarve, 21”, pode ler-se na legenda.

A comunicadora esteve de férias com as filhas, Frederica, Diana e Carolina, e o filho mais novo, Eduardo, o marido, Gonçalo Uva, familiares e amigos. Durante este período, Carolina Patrocínio desfrutou ainda da companhia de Pimpinha Jardim.