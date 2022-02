Carolina Patrocínio diverte-se na neve com as irmãs

Carolina Patrocínio está a aproveitar uns dias de férias na neve em Zermatt, Suíça, com as irmãs Rita, Mónica e Inês. As quatro estão a divertir-se longe da rotina.

A apresentadora da SIC apanhou o avião e chegou, esta quarta-feira, 9 de fevereiro, a território suíço, onde vai passar os próximos dias a relaxar com Rita, Mónica e Inês Patrocínio.

Nos respetivos perfis de Instagram, as irmãs publicaram vários vídeos da viagem de carro até à unidade hoteleira em que vão estar instaladas durante este período.

Depois de terem visitado o local da sua estadia, Carolina, Rita, Mónica e Inês Patrocínio aproveitaram para passear pela cidade. De seguida, o grupo foi andar de esqui na montanha.

Além de Rita, Inês e Mónica, a apresentadora também tem como irmãs Mariana e Vitória.