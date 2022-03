Carolina Patrocínio desfruta de dias em família longe da rotina

Carolina Patrocínio aproveitou o fim de semana o Alentejo para andar de mota, alimentar cavalos e divertir-se em família.

Após ter vivido uns dias numa quinta longe da rotina, a apresentadora partilhou algumas das fotografias em que registou os momentos divertidos com o marido, Gonçalo Uva, as filhas, Diana, Frederica, Carolina, e o filho, Eduardo.

“A história do meu dia”, escreveu a comunicadora, que faz parte do magazine “Fama Show”.

Recentemente, Carolina Patrocínio tirou o berço do filho Eduardo, de seis meses, do seu quarto. Triste com a situação, a apresentadora do terceiro canal está a pensar em ter mais um.

Além do “Fama Show”, a profissional da estação privada também pode ser vista pelo público com o programa “What’s UP TV”, da SIC Mulher. Lembre-se que a primeira convidada do formato, que se estreou em julho, foi Cláudia Vieira.