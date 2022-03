Carolina Patrocínio feliz com percurso da sua marca

View this post on Instagram

Por detrás desta vela está uma equipa de jovens que viveu conquistas e desafios com a @babyloop.pt. Há um ano éramos apenas uma Start Up inovadora com a promessa de pôr a circular a economia de material de bebé. Hoje, estamos prontos a expandir para Espanha e ganhar escala. Ao longo destes 12 meses de arranque, recebemos mais de 4 toneladas de carrinhos (e tantos outros produtos), temos 15 mil utilizadores, 40 mil seguidores na comunidade digital, ampliámos o centro logístico e temos uma linha de montagem impressionante. Demos oportunidade a muitas famílias de usarem bom material (quase novo) a preços baixos. O nosso compromisso de sustentabilidade e reutilização é sério e vamos continuar! Junta-te à nossa vibe e espalha a mensagem da @babyloop.pt.