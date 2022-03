Carolina Patrocínio mostra as filhas a fazerem ski aquático

Carolina Patrocínio mostrou, este sábado, as suas filhas a aprenderem a andar de ski aquático, com ajuda do pai, Gonçalo Uva.

A apresentadora fez as malas e foi passar o fim de semana ao Alentejo. Entre apanhar banhos de sol e mergulhar, a comunicadora esteve com as filhas enquanto estas se aventuravam a fazer ski aquático.

“Têm de começar desde pequenina”, escreveu a profissional da estação privada na legenda das fotografias que partilhou no perfil de Instagram.

Na secção de comentários, destaque para as palavras da amiga e apresentadora Inês Folque. “Fogoo, que craques!” atirou a comunicadora.