Carolina Patrocínio interrompe as férias para conferir as obras na casa nova

Carolina Patrocínio interrompeu as férias no Algarve, para ver como estavam as obras na casa nova. A apresentadora fez uma confissão nas redes sociais.

Carolina Patrocínio está a remodelar a casa de infância, que pertencia à mãe, onde cresceu junto das irmãs Mariana, Inês, Rita, Mónica e Victória.

A apresentadora tem mostrado vários momentos das mudanças nas redes sociais e esta terça-feira, 25 de julho, interrompeu as férias no Algarve para ver como estava a obra.

Como não podia ser diferente, deixou um desabafo no Instagram: “Mudar é ótimo, mudanças é péssimo. Pit stop [curta paragem] em Lisboa para ver as obras”, escreveu na legenda de uma publicação.

No Algarve, Carolina deixou as amigas Sofia, Pureza e Pimpinha Jardim, com quem chegou a partilhar fotografias das férias.