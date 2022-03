Carolina Patrocínio junta filhos numa fotografia

Dias após o nascimento do primeiro rapaz, Carolina Patrocínio juntou este sábado os quatro filhos numa fotografia.

A apresentadora da SIC enterneceu os seguidores nas redes sociais após partilhar uma fotografia na qual Eduardo surge ao colo de Diana, de seis anos, rodeados por Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.

“Família”, escreveu Carolina Patrocínio na legenda da publicação na conta de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_abKTVhe4s/

De recordar que o recém-nascido nasceu esta segunda-feira no Hospital da Luz. Os filhos da profissional de Paço D’Arcos são fruto do casamento com o ex jogador de râguebi Gonçalo Uva.

