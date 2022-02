Carolina Patrocínio motiva seguidores a treinar na quarentena

Carolina Patrocínio usou as redes sociais para motivar os seguidores durante a quarentena e mostrou-se a treinar em casa com as irmãs Rita e Mariana Patrocínio.

A seguir as indicações para a prevenção da Covid-19, a apresentadora das SIC não deixou de praticar exercício físico apesar de estar impedida de ir ao ginásio e esta segunda-feira partilhou no Instagram uma parte de um treino em família.

Carolina Patrocínio está grávida pela quarta vez do primeiro rapaz em comum com o ex-jogador de râguebi Gonçalo Uva.

Recorde-se que o casal já tem três filhas em comum: Diana, de cinco anos, Frederica, de três, e Carolina, de um.