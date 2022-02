Carolina Patrocínio está “mais nervosa do que nunca” com novo programa

A apresentadora da SIC revelou que está “mais nervosa do que nunca” com o novo programa “What’s Up”, que estreia esta sexta-feira na SIC Mulher.

Depois de mais de três meses ausente do ecrã, Carolina Patrocínio está de regresso e prepara-se para estrear um programa na SIC Mulher, “What’s UP”, como a própria anunciou no Instagram.

“Não pareço mas estou mais nervosa do que nunca!” começou por confessar. “Hoje fui conhecer o cenário do ‘What’s Up’ que estreia esta sexta-feira na SIC Mulher às 14h30. E sabem o melhor? Vai ter mesmo um número de WhatsApp para poder falar convosco a toda a hora”, escreveu a profissional da estação de Paço D’Arcos na legenda de uma fotografia na qual surge nos estúdios do formato.

Recorde-se que Carolina Patrocínio afastou-se do ecrã cerca de um mês antes de o filho mais novo nascer. O quarto filho, Eduardo, é o primeiro rapaz em comum com o ex jogador de râguebi Gonçalo Uva.

O casal tem ainda três filhas, Diana, de seis, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.

