Carolina Patrocínio partilha foto ternurenta com o filho mais novo

Carolina Patrocínio enterneceu os seguidores nas redes sociais com uma nova fotografia com o filho mais novo, Eduardo.

A apresentadora da SIC tem partilhado vários momentos desta quarta experiência na maternidade na conta de Instagram e, esta sexta-feira, surgiu com Eduardo ao colo.

“Trovoada, Netflix e chocolate preto. Sabe-me a sexta-feira”, escreveu Carolina Patrocínio da publicação, revelando estar a desfrutar de bons momentos em família.

https://www.instagram.com/p/CALrbdPh9a0/

De recordar que Eduardo é o primeiro rapaz em comum com Gonçalo Uva. A profissional de Paço D’Arcos é ainda mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois, também do casamento com o ex-jogador de râgue