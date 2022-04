Carolina Patrocínio partilha momento romântico com o marido

A apresentadora da SIC surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao revelar um momento romântico e cúmplice com o marido, Gonçalo Uva.

Carolina Patrocínio partilhou esta quinta-feira um vídeo na conta de Instagram no qual o casal surge a dançar durante um momento em família no parque de diversões Zoomarine, em Albufeira, no Algarve.

“Nós com o chip Zoomarine ao som dos Anjos com os filhos, 50 sobrinhos e depois de termos visto o espetáculos das focas, golfinhos, araras, aves de rapina, piratas e raias”, escreveu a profissional da SIC na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/CBTY1WpBJMa/

De recordar que, recentemente, nasceu o quarto filho e o primeiro rapaz do casal, Eduardo.

A apresentadora e o ex-jogador de râguebi Gonçalo Uva têm ainda três filhas, Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.