Carolina Patrocínio partilha nova foto do filho recém-nascido

Depois de ter sido mãe pela quarta vez esta segunda-feira, Carolina Patrocínio partilhou nas redes sociais uma nova fotografia do recém-nascido.

Com apenas algumas horas de vida, o bebé da apresentadora da SIC, Eduardo, já é o destaque das redes sociais.

Depois de ter revelado as primeiras fotografias após o parto, Carolina Patrocínio partilhou na conta de Instagram uma imagem na qual o primeiro rapaz em comum com Gonçalo Uva surge nos braços do pai.

De recordar que o casal tem filhas em comum, Diana, de seis, Frederica, de quatro e Carolina, de dois.