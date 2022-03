Carolina Patrocínio partilha retrato de família para promover movimento solidário

Carolina Patrocínio partilhou, esta quarta-feira, uma fotografia a preto e branco da sua família nas redes sociais para promover um movimento solidário criado por Rita Ferro Alvim.

A apresentadora do programa “Fama Show”, da SIC, o marido, Gonçalo Uva, e as filhas, Benedita, Frederica, Diana e Eduardo, deixaram-se fotografar para fazer parte de um projeto especial.

“Retrato de uma família à porta. O movimento criado pela Rita Ferro Alvim é um símbolo da cooperação e solidariedade durante o confinamento”, explicou a profissional da estação de Paço de Arcos na legenda.

https://www.instagram.com/p/B_2tWY7B7Bk/

A comunicadora agradeceu a todos os fotógrafos que aceitaram este desafio. “Obrigada à @veruscass (e às dezenas de fotógrafos) que se associaram e ofereceram registos eternos deste estranho 2020. Já somos centenas de famílias portuguesas fotografadas em casa”, rematou.

Recorde-se que, no final de março, Carolina Patrocínio deu à luz o quarto filho. Este é o primeiro menino que é fruto do casamento da apresentadora do terceiro canal com Gonçalo Uva.

