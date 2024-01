Carolina Patrocínio realiza sonho antigo e risca item da “bucket list”

Carolina Patrocínio está a caminho do outro lado do mundo para realizar um sonho antigo. Apresentadora vai assistir ao Australian Open.

Cada pessoa tem uma lista de sonhos que gostaria de realizar durante a sua vida, como visitar um país ou realizar uma atividade, a famosa “bucket list”. Assim como muitos, Carolina Patrocínio tem a sua própria lista e está prestes a riscar um item da mesma.

A apresentadora anunciou, nas redes sociais, que vai realizar um sonho antigo: assistir ao Australian Open, um torneio de ténis realizado em Melbourne, na Austrália. Desta forma, Carolina encontra-se a rumar para o outro lado do mundo.

“24 horas de viagem para realizar um sonho antigo: ver ao vivo o mítico Australian Open”, escreveu. A apresentadora está a caminho do destino com a companhia do marido, Gonçalo Uva, como também mostrou no Instagram.