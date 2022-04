Carolina Patrocínio recebe “o melhor presente” e vê o pai

Carolina Patrocínio viu novamente o pai, Pedro Patrocínio, esta quarta-feira, no dia em que completou 33 anos.

Depois de várias semanas afastados devido à Covid-19, a apresentadora da SIC revelou nas redes socais que conseguiu autorização para ver o pai, que esteve internado em estado grave.

“Não peço nada, só agradeço. Recebi o melhor presente de todos, a autorização médica para poder estar perto do meu pai por uma hora”, escreveu Carolina Patrocínio na legenda de fotografias publicadas no Instagram, nas quais mostra as celebrações da festa de aniversário.

https://www.instagram.com/p/CAtXNIsBuzI/

De recordar que, recentemente, nasceu o primeiro rapaz da família, Eduardo, da relação entre Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva. A profissional da SIC é ainda mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.

