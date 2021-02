Carolina Patrocínio regressa aos treinos uma semana após o nascimento do filho

Uma semana após o nascimento do filho mais novo, Carolina Patrocínio revelou que já recuperou do parto e regressou aos treinos.

Em isolamento social devido à pandemia da Covid-19, a apresentadora usou a bicicleta estática de casa e praticou exercício físico pela primeira vez depois da quarta gravidez.

“Sem dias de folga”, escreveu a profissional da SIC na legenda de um vídeo publicado nos InstaStories.

De recordar que o filho mais novo, Eduardo, é o primeiro rapaz em comum com Gonçalo Uva. Carolina Patrocínio é ainda mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois, também do casamento com o ex jogador de râguebi.