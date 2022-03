Carolina Patrocínio já saiu do hospital

Depois de ter sido mãe pela quarta vez, Carolina Patrocínio já saiu, esta quarta-feira, do Hospital da Luz com o recém-nascido, Eduardo.

A apresentadora da SIC está em casa. Dois dias após o nascimento do primeiro rapaz, Eduardo, Carolina Patrocínio partilhou um vídeo na conta de Instagram no qual revela que já teve alta.

“A caminho de ver as irmãs”; escreveu a comunicadora do terceiro canal.

A carregar vídeo…

De recordar que Eduardo é o primeiro rapaz em comum com Gonçalo Uva. A profissional de Paço D’Arcos é ainda mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois, também do casamento com o ex-jogador de râguebi.

